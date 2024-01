Cena con il delitto

Cena con Delitto - Pisa

Ristorante Santa Maria - Pisa

Data: 10/02/2024

Prezzo: 45€/Persona

Orario: 20:30

Come funziona?



Sabato 10 Febbraio in occasione dell'ultimo sabato di Carnevale va in scena la Cena con Delitto L'originale presso il Ristorante Santa Maria a Pisa.



LA LOCATION: A pochi passi dalla famosa Torre Pendente,il quartiere Santa Maria è il cuore pulsante della città dal punto di vista turistico e culturale.

La via Santa Maria deve il suo nome alla cattedrale di Pisa, dedicata appunto a Santa Maria Assunta.

All’interno di un fabbricato medievale, dal fascino intramontabile, il ristorante Santa Maria è composto da un ampia sala interna dove per sole 70 persone andrà in scena la cena spettacolo.



LA COMPAGNIA: L'originale perchè 18 anni fà siamo partiti con questo format che ci ha portato in tutte le regioni d'italia a intrattenere ed emozionare i nostri clienti. Cena con delitto l'originale e gestita dalla società X-SPACE SRL che da oltre 25 anni organizza eventi privati e aziendali. Diffidate dalle imitazioni.



IL MENU

Bollicina di Benvenuto ore 20.30

Saluto dello chef: Fettunta Toscana

Primo Piatto: Maccheroni all Amatriciana

Secondo Piatto: Arista con cotenna al forno con cime di rapa

Dolce: Panna cotta

Acqua,Vino Santa Maria (1 bottiglia ogni 6 pax) Caffè e spettacolo compreso.



I POSTI SONO LIMITATI: