Cena con spettacolo della famiglia danzante al Bagno Imperiale

Lo spettacolo della Famiglia Danzante previsto per Mercoledì 26 Agosto alle 21:00 al Bagno Imperiale è stato rimandato a Mercoledì 2 Settembre, in occasione della chiusura della stagione estiva sulla scena porteranno il coinvolgente "Sogno di una danza di fine estate" . Durante lo spettacolo sarà possibile cenare sotto le stelle, gustando i deliziosi piatti del Ristorante del Bagno Imperiale , a causa dei provvedimenti anti-covid è necessaria la prenotazione: Cicero Giovanni 3335265193 .

La Famiglia Danzante composta da Irene Cannata, Niccolò, Angelo e Agnes Gaggio, è conosciuta sia come artisti che come insegnanti e direttori della scuola di danza Amarindance di Marina di Pisa, girano l'Italia e non solo, portando la propria arte anche in posti non convenzionali con l'intento di regalare emozioni a chi li guarda.

Nell'ultimo periodo ha riscosso grande consenso e entusiasmo da parte del pubblico sia a Merano (Bz) che a Falvaterra (FR), emozionando i presenti con il loro spettacolo " Come per Incanto", la storia di una famiglia meno fortunata costretta a scappare dalla sua terra d'origine, ma con ancora intatta la speranza e la voglia di una vita migliore .



Appuntamento Mercoledì 26 Agosto alle 21:00 al ristorante del Bagno Imperiale per dare spazio alle emozioni. Per info su nuovi spettacoli famigliadanzante@gmail.com oppure 3337120507