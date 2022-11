Cena degustazione vini az. agr. Lanciola

Venerdì 25 novembre, presso il Caffè dell'Ussero si svolgerà una cena a base di piatti tipici della tradizione toscana con degustazione di alcune delle etichette dell' Azienda Agricola Lanciola, l'azienda ha i propri vigneti impiantati sui colli fiorentini de L'Impruneta con esposizione ottimale a sud-ovest su terreni particolarmente vocati ad un altitudine di circa 300 metri.



Il Menù è così composto:



- ANTIPASTO -



Selezione di formaggi volterrani e salumi toscani con crostini

Abbinamento: Riccio Bianco, Chardonnay in purezza



- PRIMO -



Spaghettoni al cacao con ragù di anatra battuto al coltello

Abbinameno: In Rosso, Sangiovese in purezza a basso contenuto di solfiti



- SECONDO -



Peposo dell’Impruneta con polenta di ceci e cavolo nero saltato

Abbinamento: Le Masse di Greve, Chianti classico



- DESSERT -



Charlotte di Cantucci e vinsanto

Abbinamento: Vin Santo “Chianti Colli Fiorentini”



Si ricorda che è necessaria la prenotazione.