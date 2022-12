La cena con delitto approda al Caracol

Sherlock Holmes, in vacanza in Toscana, incontra casualmente Miss Marple. Così ha inizio lo spettacolo a cura della Compagnia del Delitto di e con Paola Alberti in scena insieme a Franco De Rossi. L’appuntamento con lo spettacolo 'Sherlock Holmes incontra Miss Marple' è domenica 11 dicembre alle 20 al Caracol Pisa e rientra nella rassegna itinerante "Teatro Necessario" a cura dell'associazione culturale Binario Vivo da anni impegnata ad animare il Teatro Nuovo di Pisa. Attraverso una serie di divertenti fraintendimenti e giochi letterari e teatrali, arrivano a parlare della scomparsa di Agatha Christie che durò ben undici giorni nel dicembre del 1926, durante i quali qualcuno arrivò a ipotizzare che la grande scrittrice di gialli avesse deciso di uccidere la sua rivale in amore. Si ricostruiscono tutte le ipotesi su questo possibile tentato omicidio, coinvolgendo in modo simpatico alcune persone del pubblico.

Biglietti: Prevendite: https://allevents. in/pisa/cena-con-delitto- sherlock-holmes-incontra-miss- marple-caracol-11-dicembre/ 200023618044329