Cena con delitto: mistero sull'isola

I Delitti al Dente non si fermano mai e salpano di nuovo con il loro piratesco caso Mistero sull'isola!



TRAMA DEL MISTERO

Caraibi, 1667

La Taverna dei Sette Mari è il teatro della misteriosa morte del Capitano Cliff.

Chi prenderà adesso il timone del Tritone Scarlatto?

Il Mozzo 'Scafo' confabula con il Capitano in seconda John Martin; la Maitresse Elaine afferma che per Cliff provava solo amore; la Fattucchiera Malvina promette di non lasciare impunita la morte del fratello.

E' consigliato (ma non obbligatorio) abbigliamento a tema piratesco!

Venite per il tesoro, restate per l'omicidio...



Tra una portata e l’altra, i Delitti al Dente metteranno in scena un vero e proprio giallo in salsa ironica. Ma attenzione perché è proprio tra loro che si cela il colpevole dell’efferato crimine! I commensali, divisi in ciurme, si sfideranno a colpi di indizi, prenderanno parte allo spettacolo e dipaneranno il mistero.

Non fidatevi di nessuno, raccogliete le prove, interrogate gli indiziati ed infine puntate l'uncino sul colpevole!

Menù:

Antipasto toscano

- Affettati, formaggi e crostini

Primo

- Gnocchetti al pesto di pistacchi e gamberetti

Secondo

- Carpaccio di manzo con rucola e grana o con crema di limone

Dolci

- Panna cotta o semifreddo al pistacchio

Acqua, vino



Per ulteriori info

- email: info@delittialdente.it

- tel 3471126587



Prenotazione obbligatoria tramite:

- email: info@delittialdente.it

- tel 3471126587

- www.delittialdente.it