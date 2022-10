Cena con delitto di Halloween

PER FARVI DIVERTIRE SIAMO PRONTI A COMMETTERE UN DELITTO!

Una serata, anche quest'anno, al meraviglioso Borgo degli Aranci con la migliore trama da brivido, ideata dallo scrittore pisano David Giuntoli!



'TEMPUS FUGIT HOTEL'

Cena + spettacolo 45€

Prenotazione obbligatoria

- e-mail: info@delittialdente.it

- telefono: 3471126587



TRAMA DELL'HORROR

Le trame dei film horror seguono tutte le stesse regole e questo, l'esperto del gruppo, lo sapeva bene e quando i suoi amici hanno cominciato a scomparire uno dopo l'altro ha tentato di convincere la bella bionda che sarebbe stato meglio restare uniti, ma nessuno gli ha dato ascolto. Chi poteva sospettare che quella sarebbe stata la loro ultima notte? Eppure gli ingredienti per un perfetto film horror c'erano tutti!

Una casa isolata in mezzo al bosco, un gruppo di amici e la notte di Halloween... Sentite questa musica incalzante? Significa che il killer è vicino! Riuscirete a risolvere il mistero prima che raggiunga anche voi?



MENU

Crostini misti, Salumi, Flan di zucchine, Pappa al pomodoro

Maccheroni al ragù di Chianina

Peposo dell'Impruneta con polenta fritta

Zuppa inglese



Il