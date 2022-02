Cena con delitto di Carnevale al Borgo degli Aranci

Si sa che buon sangue non mente e nei dei Delitti al Dente scorre mistero di buona qualità! Ecco dunque un nuovo appuntamento per questo Carnevale 2022: questa volta vi aspettano i tetri corridoi del castello del Conte Vlad, il vampiro più famoso di tutti i tempi... fatevi mordere dall'intrigo! Gli attori, tra una portata e l’altra, metteranno in scena un vero e proprio giallo in salsa ironica. Ma attenzione perché è tra loro che si cela il colpevole dell’efferato crimine!

Prezzo cena con spettacolo 38€

Prenotazione obbligatoria tramite mail. info@delittialdente.it o mob. 347 1126587

I commensali, divisi in squadre, si trasformeranno in équipe investigative che, in una sfida a colpi di indizi, prenderanno parte allo spettacolo e dipaneranno il mistero!

MENU

- Antipasto

Crostino di fegatino, salsiccia e funghi, salsa verde, sformato di zucchine con fonduta di parmigiano

- Primo

Pappardelle lardo e funghi

- Secondo

Controfiletto di maiale arrosto al profumo di arance e rosmarino

- Dolce

Cheesecake scomposto



Disponibile anche menù per bambini e variazioni per intolleranze