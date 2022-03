A Villa Poschi c'è un mistero da risolvere: arriva la Cena con delitto

Il buon cibo si unisce al mistero da risolvere tra moventi, assassini e trame avvicenti. Villa Poschi propone infatti la famosissima Cena con Delitto: durante la cena i partecipanti prenderanno parte alla scena del crimine e dovranno risolvere il misterioso giallo. Un'occasione per essere coinvolti in uno strabiliante spettacolo, messo in scena durante la cena dagli attori con più di 20 anni di esperienza in questo campo.

MENU' della serata:



- flute di benvenuto



ANTIPASTO

- Rosetta di crudo con crema di burrata

- Polentina con funghi

- Crostino con patè

- Sformatino al tartufo



PRIMO

- Rigatoni con ragù e porcini



SECONDO

- Brasato di vitello al Chianti con patate rosolate



DOLCE

- Pan di spagna con chantilly e fragole



Disponibili tutte le variazioni di menù inerenti ad intolleranze e scelte alimentari. Basta comunicarlo in fase di prenotazione a questo link, dove poter riservare i posti: https://bit.ly/3zJpaIZ. Per info e prenotazioni: cel. 389 14.41.059 (Andrea) disponibile anche su whatsapp.



Foto: pagina Facebook dell'evento