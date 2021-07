Cena e concerto blues: Michele Biondi Blues Band

Un viaggio nella musica blues da Muddy Waters a BB King fino ai brani inediti dell'ultimo album di Michele Biondi "Down by the River" (Il popolo del blues 2021)

Prenota il tuo tavolo al 348 6615188



Michele Biondi chitarra e voce

Marco Bachi basso

Edoardo Vannozzi batteria



Michele Biondi suona in Europa e Stati Uniti, ha pubblicato tre album inediti, collabora con artisti del calibro di Ray Cashman, Rachelle Coba, Stan Street, Katie Bradley.



Marco Bachi, bassista della Bandabardò, insegnante e session-man, vanta una nutrita lista di collaborazioni con artisti italiani ed internazionali.Edoardo Vannozzi è tra i migliori batteristi blues italiani.

