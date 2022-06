Ritorna la Cena in Bianco: la sesta edizione è già sold out

Torna in città, dopo due anni di stop, l'evento gratuito, organizzato dall'Associazione Italiana Persone Down di Pisa, dalla Cooperativa Alzaia, dalla Cooperativa Il Simbolo, da City Grand Tour, dal Comune di Pisa e patrocinato dalla Società della Salute zona pisana. Cena in Bianco Pisa ha un unico grande obiettivo: creare una serata conviviale per la città che veda i partecipanti 'tutti uguali e tutti diversi' per l'occasione. A questa sesta edizione saranno presenti il sindaco Michele Conti, l’assessore alle politiche sociali Veronica Poli, il presidente del Consiglio Comunale Alessandro Gennai e altri rappresentanti del Comune di Pisa e il presidente della Società della Salute Pisana Sergio Di Maio. La serata sarà dedicata a Gianna Gambaccini, ex assessore alle politiche sociali scomparsa prematuramente che nell’edizione del 2019 prese a cuore e fu molto presente nell’organizzazione dell’evento.

La Cena in Bianco Pisa 2022 è stato un grande successo: fin da subito le richieste di partecipazioni sono state tantissime, tanto da arrivare in poco più di due settimane al sold out. Quest’anno in Piazza dei Cavalieri ci saranno 1500 persone tutte vestite di bianco. Le persone potranno continuare a fare richiesta di partecipazione, mettendosi in lista di attesa perchè è possibile che ci siano disdette dell’ultimo momento e quindi per chi sarà interessato non resterà che farsi trovare pronto con tutto l’occorrente per trascorrere una serata magica in piazza. Da AIPD Pisa Onlus un grandissimo grazie a tutti coloro che hanno creduto nella realizzazione e nella ripartenza della Cena in Bianco Pisa 2022: Comune di Pisa, Società della Salute Zona Pisana, Coop Sociale Alzaia, Coop Sociale Il Simbolo, City Grand Tour - Guide Turistiche Pisa, Acque Spa, IKEA, Forti Holding, Ark.E.A srl, Gelateria De Coltelli, Sotto il Cielo Di Toscana, Coordinamento Etico dei Caregivers Onlus, AAGG Astrofili Pisani, Teatro Delivery Pisa, Ova e Farina, Alzaia Comunizazione, Francesco Cini Fotografia e Matteo Del Rosso e tutti i VOLONTARI che per l’intera giornata ci aiuteranno nell’allestimento e nella preparazione della Piazza.

E per finire le importantissime regole:

1. Tutti, grandi e piccini, dovranno essere vestiti di bianco

2. Portare con sé una tovaglia bianca. Sedie e tavoli bianchi saranno già pronti in piazza per accogliere i partecipanti

3. Scegliere materiali ecologici, quali ceramica, vetro, porcellana, posate di metallo ed escludere plastica, tovaglioli di carta o lattine

4. Preparare la tavola con un'apparecchiatura originale

5. Ognuno potrà personalizzare il proprio tavolo con le decorazioni preferite

6. Lasciare la piazza pulita senza rifiuti

Per tutte le informazioni sull’ evento è possibile contattare la mail cenainbiancopisa@gmail.com.