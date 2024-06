Montopoli: una cena in piazza e lo schiuma party per animare le sere d'estate

Due eventi organizzati dal Centro Commerciale Naturale di San Romano con il patrocinio del Comune di Montopoli e la collaborazione di Confesercenti Valdera Cuoio Valdicecina. Il primo appuntamento è venerdì 28 giugno presso la Torre Giulia dove andrà in scena 'La battaglia dei sapori di San Romano'. Giunta alla sua quarta edizione questa vera e propria festa tradizionale di un intero borgo, prende spunto proprio dalla battaglia di San Romano dipinta da Paolo Uccello qualche anno dopo il 1432 con un trittico che ha reso il Valdarno famoso in tutto il mondo, poiché le opere trovano casa agli Uffizi, alla National Gallery di Londra e al Louvre di Parigi.

Una cena in piazza (per prenotare contattare Angela al 3932325691, Lucia 3381662613 o Paolo 33953273470) con intrattenimento musicale e ballo grazie al gruppo Evergreen and sax. Spazio anche alla moda con una sfilata curata da Ellys Abbigliamento. Il secondo appuntamento è invece previsto per il 5 luglio con la seconda edizione dello Schiuma Party in piazza della Costituzione sempre a San Romano. Dalle 19.30 a mezzanotte divertimento assicurato con la possibilità di gustare prodotti gastronomici grazie agli street food.

"Due iniziative che voglio coinvolgere il nostro borgo e le attività commerciali - spiegano Bernardo Carannante presidente del Centro Commerciale Naturale di San Romano ed il responsabile Confesercenti Valdera Cuoio Valdicecina Claudio Del Sarto - e che animeranno queste due sere di estate. Un grazie all’amministrazione comunale che come sempre ci sostiene ed a tutti coloro che collaborano per la riuscita degli eventi mettendo a disposizione tempo e tanto impegno".

"Grazie a Confesercenti e al Ccn di San Romano per queste belle iniziative - ha detto la sindaca Linda Vanni - due eventi che affondano le radici su aspetti identitari del nostro territorio creati per rafforzare il senso di comunità e allo stesso tempo per promuovere le attività e le eccellenze del nostro comune. Sono certa che nei prossimi anni insieme ai centri commerciali naturali e alle associazioni di categoria porteremo avanti tante idee e progetti".