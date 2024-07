Cena di raccolta fondi e musica jazz con 'La Vita Oltre lo Specchio' a Fabbrica di Peccioli

Il 6 luglio alle ore 20.00 presso il Centro Polivalente di Peccioli (Ex scuole elementari Giosuè Carducci) in Via Vittorio Veneto, 46, 56037 Fabbrica di Peccioli (PI) si terrà una cena di raccolta fondi dell'associazione 'La Vita Oltre lo specchio' organizzata in collaborazione con l'associazione di Peccioli 'Noi Per Voi'.

La cena richiederà un'offerta minima a partire da 25 euro per raccogliere fondi e contribuire a dare supporto alle attività dell'associazione 'La Vita Oltre lo specchio'.

Durante la cena ci sarà l'accompagnamento musicale jazz offerto da Michela Cora Ricoveri.

Maggiori informazioni sul menù della serata nella locandina allegata.

Prenotazioni tramite messaggio WhatsApp o chiamando i numeri:

- La vita oltre lo specchio 366 307 5799

- Marcello 333 246 4813

Il luogo dell'evento: https://g.co/kgs/BjMhW6i