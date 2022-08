Torna la 'Cena per ritrovarsi' di Molina mon amour all'ex asilo 'nella Buca'

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 06/08/2022 al 06/08/2022 Orario non disponibile

Sono aperte le prenotazioni per il tradizionale appuntamento di Molina mon amour che fa il suo ritorno dopo tre anni: la cena popolare aperta a tutti all'ex asilo 'nella Buca', che quest'anno è più che mai 'per ritrovarsi', una serata per stare insieme. Appuntamento a sabato 6 agosto. L'iniziativa è dedicata ad Alessandro Della Croce, il 'Topino'.

Ecco il menù:

- Sformatino di zucchine con salsa allo zafferano

- Ravioli ricotta e spinaci gratinati

- Pollo e rosticciana alla brace con insalata mista

- Zuppa Inglese

- Acqua, vino, caffè

La serata sarà accompagnata dalla musica del maestro Carlo Boccacci. Per prenotazioni e informazioni si può scrivere su WhatsApp al numero dell'associazione: 379 1913131.