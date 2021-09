'Cena senza tempo' a Peccioli

Il 1° luglio scorso è stato il giorno in cui il Palazzo Senza Tempo è tornato ai pecciolesi, alla comunità. Quella sera fu l'occasione giusta per testare un format, quello della 'Cena senza tempo', che ebbe un grande successo. Il 25 settembre, con l'organizzazione di Proloco Peccioli insieme agli operatori, piazza del Popolo, via Roma e Corso Matteotti saranno di nuovo pronte ad accogliere chi vorrà replicare quella 'Cena senza tempo'. Si degustano le specialità del territorio in centro storico a prezzo fisso e, poi, si può visitare il Palazzo Senza Tempo, la sua terrazza illuminata, le sue opere d'arte e le sue mostre, gratuitamente.



Il costo fisso è di 14 euro e comprende anche una degustazione di vino delle cantine pecciolesi e acqua. Il primo percorso da scoprire è quello della 'Via del Norcino', con la storica pasticceria Ferretti, attività di famiglia presente a Peccioli da ben 3 generazioni, che cucinerà i cannelloni all’erba di campo e ricotta del Poggione. A questo si aggiunge la macelleria da Ruffo, gestita da marito e moglie anche loro pecciolesi, che preparerà la trippa della tradizione di famiglia.

Il percorso 'La Piazza del Fattore' propone: i cannelloni all’erba di campo e ricotta del Poggione da abbinare ad un hamburger vegetariano, il tutto cucinato dalla pasticceria Ferretti.

Il percorso 'Il Vicolo' dell’oste offre, invece, la famosa ribollita con le verdure dell'orto e sarà preparata dal ristorante Artegrappe, locale che affaccia sulla piazza del Popolo, piccolo ma accogliente. Il piatto freddo, invece, sarà possibile gustarlo da 'Il Grano e l’uva', attività molto apprezzata dai turisti e dai pecciolesi per i prodotti locali e di nicchia o, in alternativa, dall'alimentari 'Gastronomia da Paola', negozio che è un punto di riferimento per tutti i pecciolesi con i suoi prodotti sempre freschi e di qualità.

Si chiude, poi, con 'Il percorso il Parco di Peter Pan', pensato per i più piccoli ma non solo, così composto: il ristorante da Audha con la lasagna tipica toscana: le due titolari, sempre pronte a servire piatti partenopei squisiti, declineranno la loro cucina nella toscana che le ha accolte con passione. Macelleria Bulleri, un’altra attività con ben 3 generazioni alle spalle, servirà l’arista con fagioli, piatto semplice ma non scontato.



L'appuntamento è per sabato 25 settembre a partire dalle 19 in piazza del Popolo per poter degustare le prelibatezze di Peccioli e passare una serata rilassante in compagnia della Inspector Grant con musica pop, rock e soul.

