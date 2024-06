Torna la 'Cena sotto Torri e Stelle' a Vicopisano 

Torna la scintillante 'Cena sotto torri e stelle' in via Lante, nel cuore del borgo Bandiera Arancione di Vicopisano, il 28 giugno, alle 21. Con musica dal vivo, grazie alla eccellente ed eclettica violinista di Accademia Musicale Pontedera, Linda Leccese, con il suo violino elettrico, visite alla Torre dell’Orologio e tante sorprese. Il tema dell’evento evento promosso da TheThing, in collaborazione con l’Amministrazione e con Vico Verde, è la poesia.

E' consigliato prenotare rapidamente (e comunque entro le 13 del 25 giugno) perché i posti si esauriscono in fretta, 335 585 4401, 339 728 9880, 349 606 5750 (sia telefono che WhatsApp), 366 830 1788 (solo WhatsApp) e attraverso il form disponibile sui social della Cena.

Le regole

I posti saranno assegnati fino a un limite stabilito dagli organizzatori e a loro discrezione, si potrà tenere conto di eventuali esigenze particolari, segnalate al momento della prenotazione. I tavoli, con le relative sedie, saranno noleggiati in loco al costo simbolico di 4 euro a persona. Tale disposizione è stata adottata dall'organizzazione per garantire la buona riuscita dell'evento. I partecipanti devono provvedere all'apparecchiatura del tavolo, con tovaglia bianca di stoffa, piatti di ceramica, bicchieri di vetro o di cristallo, posate di metallo. Il tavolo può essere addobbato con fiori e centrotavola, candele, candelieri, lampade a led a luce calda ecc. I partecipanti devono portare la cena che ognuno può iniziare a consumare alle 21. Si può arrivare dalle 18.30 per prendere il tavolo e sistemarsi, con l’indicazione degli organizzatori. Un'ottima alternativa è acquistare le pietanze negli esercizi commerciali del paese, previo accordo con gli stessi. I partecipanti sono tenuti a sparecchiare e a raccogliere rifiuti ed eventuali avanzi che dovranno differenziare a casa.

Non è previsto alcun dress code, ma considerata la splendida atmosfera dell'evento e l’illuminazione a lume di candela, sono consigliati abiti chiari. Il tema, come detto, è la poesia, seguiranno giorno per giorno informazioni in merito sulle pagine ufficiali.