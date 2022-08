Cena in vigna 2022

Una sola lunghissima tavola in testa ai filari di Sangiovese per vivere insieme l'emozione di una nuova vendemmia.



Informazioni sull'evento

Alla Cena in Vigna si viene per incontrare amici vecchi e nuovi, per ridere e scherzare, si viene per abbracciarci e stare seduti, vicini vicini, si viene per condividere. Da sempre si divide l’emozione della vendemmia che inizia. Mica è una serata qualunque, quella della Cena in Vigna. Tutti l'aspettano con trepidazione. E non solo per il paesaggio splendido dei vigneti al tramonto, per le luci, le candele e i fuochi, per il vino che scorre a fiumi e i piatti fumanti che fanno su e giù dalla cucina. Perché è una grande serata di genti e facce. Sono nati amori, alla Cena in Vigna, amicizie antiche sono rinate e quelle nuove…non si contano più ormai.

Questa sarà l'edizione n. 9 sarà domenica 11 settembre, dalle 18:00.