Teatro Nuovo, in scena 'Cenerentola Rock'

Domenica 19 marzo, alle 16.30 al Teatro Nuovo di Pisa per il format 'Fiabe Jazz', andrà in scena 'Cenerentola Rock', la celebre fiaba ma con una marcia in più. Fiabe Jazz è uno spettacolo di teatro e musica prodotto dal Teatro Popolare d'Arte e ideato da Roberto Caccavo e Francesco Giorgi che trasporta bambini e adulti nel mondo della fantasia: partendo da un palco semi vuoto due attori (Roberto Caccavo e Marco Natalucci) e un musicista (Francesco Giorgi) faranno rivivere attraverso situazioni comiche esilaranti e utilizzando solo qualche parrucca e pochissimi oggetti, Cenerentola, che grazie alla presenza de I Fratelli Marelli (Pedro Judkowski e Lorenzo Lucci) diventa rock. Idea portante di 'Fiabe Jazz' è il concetto di imprevisto che rende, nel bene e nel male, più avventuroso il viaggio: esattamente come quando si è a bordo di una mongolfiera in balia delle correnti d'aria, noi possiamo solo decollare o atterrare, la direzione la decidono il vento, il fato, l'imprevisto.

Info

Prevendite biglietti: https://www. ciaotickets.com/biglietti/ cenerentola-rock