Cenerentola di 'Zaches Teatro': spettacolo per bambini

Domenica 16 gennaio 2022 alle ore 17.00, Zaches Teatro sarà in scena alla Città del Teatro con la fiaba 'Cenerentola' dedicata ai bambini dai 6 anni in poi. La scena, realistica e simbolica insieme, è occupata da un grande focolare pieno di fumo e fuliggine: uno spazio scarno e cinerino, pieno di carbone, abitato da presenze magiche, le Cenerine, attraverso cui viene narrata la storia di Cenerentola. Ma più che una storia sulla ricerca del principe azzurro, la Cenerentola di Zaches Teatro è una fiaba iniziatica in cui la difficile strada per la maturità passa attraverso il distacco dal passato. Reclusa nel suo mondo interiore, Cenerentola preferisce muoversi sotto la cenere in solitudine, quasi invisibile, in mezzo alla fuliggine di una vita apparentemente spenta, accettando con pazienza ogni punizione inflitta dalla matrigna e dalle sorellastre. Ma dentro di lei arde la brace nascosta del desiderio di un’esistenza completamente diversa.

Cenerentola poco a poco acquista sicurezza e coraggio, impara ad affrontare le avversità e non ha più paura di contrastare le sue aguzzine, che via via si trovano sempre più disarmate e inermi. Sarà la forza interiore di Cenerentola a riscattarla.



CENERENTOLA

ZACHES TEATRO

spettacolo tout public

con Gianluca Gabriele, Amalia Ruocco, Enrica Zampetti

regia, drammaturgia, coreografia Luana Gramegna

scene, luci, costumi e pupazzi Francesco Givone

musiche originali e paesaggio sonoro Stefano Ciardi

collaborazione drammaturgica Daria Menichetti

collaborazione per scene, costumi e pupazzi Alessia Castellano



realizzazione costumi Rachele Ceccotti

project manager Enrica Zampetti

management e distribuzione Theatron 2.0

produzione Zaches Teatro 2021

con il sostegno del MiC e della Regione Toscana

e il contributo di Teatro Fonderia Leopolda di Follonica, e Giallo Mare Minimal Teatro

progetto vincitore del Bando Toscana Terra Accogliente 2020 a cura di RAT (Residenze Artistiche Toscane)

in collaborazione con Fondazione Teatro Metastasio, Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Centro di Produzione della Danza Virgilio Sieni

residenze creative (RAT) presso Officine della Cultura, Kanterstrasse, Murmuris, Kinkaleri e LST Teatro - Teatro Caos

La compagnia Zaches Teatro nasce a Firenze nel 2007. Lavora sul connubio tra vari linguaggi artistici: la danza contemporanea, i mezzi espressivi del teatro di figura, l’uso della maschera, la ricerca vocale, il rapporto tra movimenti plastici e musica elettronica dal vivo. Dal 2010 riceve sostegno dalla Regione Toscana come giovane compagnia di teatro e danza.

