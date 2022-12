Cenone di capodanno con delitto al Solidago Resort

Nell'ultima notte dell'anno i Delitti al Dente vi invitano a risolvere il loro caso 'Delitto in maschera', in attesa dello scoccare della mezzanotte, allo splendido Solidago Resort di Calambrone, a Pisa!



Tra una portata e l’altra, metteranno in scena un vero e proprio giallo in salsa ironica.

I commensali, divisi in squadre, si trasformeranno in équipe investigative che, in una sfida a colpi di indizi, prenderanno parte allo spettacolo e dipaneranno il mistero.



Milano - Anni 90

Il rinomato politico Roberto grasso, da sempre al centro di chiacchiere e scandali, ha organizzato una festa in maschera nella sua sfarzosissima villa.

I partecipanti si godono gli eccessi della serata celando la propria identità dietro al travestimento.

Tutto sembra procedere tranquillamente finché non si sparge la terribile notizia: qualcuno ha ucciso il proprietario della villa ed è fuggito senza lasciare traccia…



Per info e prenotazione (obbligatoria): 3471126587 , info@delittialdente.it , www.delittialdente.it



Menù bambini dedicato € 30,00