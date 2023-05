Centenario fondazione Cnr di Pisa: 'La primavera della ricerca'

Venerdì 12 maggio a partire dalle 9, l’Area della ricerca di Pisa del Consiglio nazionale delle ricerche (via G. Moruzzi,1) festeggia il Centenario dalla fondazione con un evento a porte aperte che durerà tutto il giorno, una vera e propria festa chiamata 'La primavera della ricerca'. L’ingresso è libero per tutta la giornata, senza bisogno di prenotazione.

Nella festa del Centenario sono coinvolti tutti gli istituti dell’Area della ricerca di Pisa, la più grande area del Cnr in Italia. Ricco il programma delle presentazioni scientifiche in auditorium dalle 9; i temi affrontati saranno legati alle dieci parole chiave del Centenario come biodiversità, transizione ecologica, transizione digitale, scienze della vita. Tra gli interventi si segnala: 'Perché un alieno non può atterrare a Lucca (né a Pisa)?' di Andrea Macchi (Cnr-Ino), 'Leggimi nel cuore: studiare gli effetti degli inquinanti chimici e ambientali sull'apparato cardiovascolare', di Federico Vozzi (Cnr-Ifc). 'Storia dell’energia in otto minuti' di Luca Pardi (Cnr-Ipcf), 'L’insostenibile leggerezza con cui sfruttiamo il suolo' di Grazia Masciandaro (Cnr-Iret), 'Anche le piante hanno internet' di Cristiana Sbrana (Cnr-Ibba).

Sempre in mattinata sono aperti i laboratori, 30 stand da visitare che raccontano diversi aspetti delle ricerche degli istituti del Cnr, con molte attività dedicate anche ai più piccoli. Ci sarà la possibilità di visitare anche il laboratorio del Super Laser (Cnr-Ino); l’impianto è in grado di sviluppare oltre 200.000 miliardi di watt superiore alla potenza elettrica istantanea del pianeta (la visita è su prenotazione).

Il programma del pomeriggio inizia con i saluti istituzionali della presidente del Cnr Carrozza e di Provenzale. La giornalista scientifica, Silvia Bencivelli orchestrerà le sue interviste 'di frontiera' con i ricercatori , in maniera estremamente divulgativa, spaziando dai social network alla ricerca per la salute, fino al cambiamento climatico, la biodiversità, le missioni scientifiche in Antartide e molto altro, per concludere poi la giornata con 'La ricerca venuta dal futuro -100 anni del Cnr', un dialogo con la presidente Carrozza. Ad animare l’evento, ci sarà anche il disegnatore Gabriele Peddes già protagonista del progetto di divulgazione scientifica attraverso i fumetti 'Comics&Science' del Cnr.

Il Centenario del Cnr è realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il patrocinio di Rai. Per conoscere i dettagli, e per ulteriori informazioni sul programma, si rimanda alla pagina dedicata.