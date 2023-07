Certosa festival: concerto dei Janelas Quartet, in viaggio tra le Americhe e l'Italia

Nuovo appuntamento da non perdere il 28 luglio alle 21:30 a Calci, nella splendida cornice della XXIII Edizione del Certosa Festival, il concerto dei Janelas Quartet in Piazza Garibaldi.



In brasiliano Janelas significa finestra, e proprio come una finestra spalancata sul globo, la loro musica è pronta ad accogliere le mille contaminazioni dal sud del mondo e non solo, tradotte poi in rigorose composizioni, cui la poesia del tocco restituisce quella morbidezza da tutti apprezzata.



Grande attenzione riservano poi al composito universo della musica brasiliana: tra questa e il jazz esiste una lunga storia di reciproche influenze, alimentata da un susseguirsi di scambi così intenso da aver creato una propria tradizione comune, grazie alla quale ormai da decenni il Samba e la Bossa Nova sono entrati nel repertorio stabile del Jazz.



Atmosfere marittime e insulari permeano la loro musica che spesso ondeggia tra la saudade della Bossa Nova e i ritmi gioiosi del samba, senza disdegnare una spruzzata di swing o di “verdade tropical” sulle canzoni italiane dagli anni 20' ad oggi.



I Janelas sono oramai noti da anni sulla scena pisana e rivierasca, la soddisfazione e l'incitamento degli amici che li seguono spingono il gruppo ad andare avanti nella ricerca continua di nuove composizioni e arrangiamenti-stravolgimenti di classici più o meno conosciuti.



Quattro musicisti intrisi di esperienze eterogenee che trovano nell’intesa e nell’improvvisazione il collante e la magia che dà vigore al loro progetto musicale: Giovanni Tuccio alla voce e chitarre, Michele Lenzi al contrabbasso e fagotto, Giovanni Andreoli alla tromba e flicorno e Mario Ventrelli alla batteria e percussioni.