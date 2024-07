Certosa festival: Janelas Quartet con il loro nuovo progetto musicale 'Cambiamenti'

Appuntamento da non perdere venerdì 26 luglio alle 21:30 a Calci, nella splendida cornice della XXIV Edizione del Certosa Festival, un nuovo concerto dei Janelas Quartet in Piazza Garibaldi.



I Janelas nascono nel 2018 dall’incontro di quattro musicisti intrisi di esperienze eterogenee, che trovano nell’intesa e nell’improvvisazione il collante e la magia che dà vigore ai loro progetti musicali.



Atmosfere marittime e insulari permeano la loro musica che spesso ondeggia tra la saudade della Bossa Nova e i ritmi gioiosi della samba, senza disdegnare una spruzzata di swing o di “verdade tropical” sulle canzoni italiane dagli anni 20′ ad oggi.



Il progetto “CAMBIAMENTI” nasce dal senso di inquietudine che attraversa il nostro tempo e dalla profonda urgenza di una trasformazione, di un mutamento di prospettiva. E i Janelas lo fanno nel modo che più gli riesce meglio: giocano con la parola – già nel titolo del progetto – e con la musica, raccogliendo sedici canzoni del loro repertorio che meglio rispondono a questa esigenza.



“È una vera e propria rivoluzione che ci chiama a uscire dalle finestre del nostro essere – janelas in portoghese significa proprio “finestre” – da cui saltiamo come bimbi per rincorrere “o trem azul” il treno blu della canzone di Lô Borges: Você pega o trem azul / O sol na cabeça / O sol pega o trem azul / Você na cabeça / O sol na cabeça (Prendi il treno blu / Il sole nella tua testa / Il sole prende il treno blu / Tu nella tua testa / Il sole nella tua testa).”



Il concerto spazia tra vari generi, dalla bossa nova al jazz, passando per la musica d’autore nostrana, il blues e il funk. Tra gli autori proposti Tom Jobim, Caetano Veloso, Flavio Venturini, Guinga, Goran Bregovic, Thelonious Monk, Chick Corea, Pino Daniele, Ennio Morricone.



Come sempre il programma sarà impreziosito da alcune composizioni originali e da momenti di pura improvvisazione.



Con Giovanni Tuccio (voce e alle chitarre), Michele Lenzi (contrabbasso e fagotto), Giovanni Andreoli (tromba e flicorno) e Mario Ventrelli (batteria e percussioni).