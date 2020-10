Certosa monumentale di Calci - visita guidata con Roberto

Domenica 1⁰ novembre due eventi:

• alle 15:00

• alle 17:30

Quante volte sentiamo dire "lavoro certosino" oppure "pazienza certosina".. E perché il nostro amico a quattro zampe si chiama "gatto certosino"? Un mondo fatto di silenzi, di pace, beatitudine, ma anche di solitudine. Una scansione del tempo diversa da quella comune, più lento e pacifico.

Che cosa mangiavano i certosini? Ed il loro piatto preferito qual era? Risposte impensabili in un mondo ordinario! Ripercorreremo le orme dei monaci certosini durante la visita alla monumentale Certosa di Calci, per scoprire come passavano le proprie giornate.. Entreremo nella cella del certosino falegname, alla Spezieria dove i monaci preparavano i propri elisir curativi ed in altri affascinanti ambienti dove sacro e profano si incontravano.

Sono solo tre al mondo le Certose visitabili ed una si trova a Calci in provincia di Pisa: una occasione da non perdere..

Info e prenotazioni 3479752183 Roberto