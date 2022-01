Certosa monumentale di Calci: visita guidata e aperitivo

Adulti compreso di prenotazione obbligatoria in Certosa + biglietto di ingresso in Certosa + visita guidata + aperitivo 22 euro, bambini fino a 12 anni 10 euro se accompagnati dal genitore

Prezzo Adulti compreso di prenotazione obbligatoria in Certosa + biglietto di ingresso in Certosa + visita guidata + aperitivo 22 euro, bambini fino a 12 anni 10 euro se accompagnati dal genitore

Ultimo appuntamento con Roberto (Guida Turistica Accreditata) per visitare la stupenda Certosa di Calci: 29 gennaio ore 15:30

Quante volte sentiamo dire "lavoro certosino" oppure "pazienza certosina"

E perché il nostro amico a quattro zampe si chiama "gatto certosino"? Un mondo fatto di silenzi, di pace, beatitudine, ma anche di solitudine. Una scansione del tempo diversa da quella comune, più lenta e pacifica.

I partecipanti ripercorreranno le orme dei monaci certosini durante la visita alla monumentale Certosa di Calci, per scoprire come passavano le loro giornate. Si apriranno davanti a voi ambienti meravigliosi ed incantevoli, lunghi corridoi, scale che salgono e scendono dando accesso a stupefacenti luoghi. Entreranno nella cella del certosino falegname, nella Spezieria dove i monaci preparavano i propri elisir curativi, nel refettorio ed in altri affascinanti ambienti dove sacro e profano si incontravano.



