Certosa monumentale di Calci: visita guidata, un aperitivo ed un regalo per ogni partecipante

Nel giorno dell'Epifania, Roberto, guida turistica autorizzata, vi accompagnerà ad una piacevole visita all'interno del meraviglioso monastero sulle orme della vita dei monaci certosini.

Quante volte sentiamo dire "lavoro certosino" oppure "pazienza certosina"

E perché il nostro amico a quattro zampe perché si chiama "gatto certosino"? Un mondo fatto di silenzi, di pace, beatitudine, ma anche di solitudine. Una scansione del tempo diversa da quella comune, più lenta e pacifica.

Che cosa mangiavano i certosini? Ed il loro piatto preferito qual era? Risposte impensabili in un mondo ordinario! I partecipanti ripercorreranno le orme dei monaci certosini durante la visita alla monumentale Certosa di Calci, per scoprire come passavano le proprie giornate. Entreranno nella cella del certosino falegname, nella Spezieria dove i monaci preparavano i propri elisir curativi ed in altri affascinanti ambienti dove sacro e profano si incontravano.

