Venerdì 10 giugno alle ore 11:30 si terrà l'inaugurazione della mostra 'Chatwin, Randagio per scelta. Un viaggio nell’arte di Tuono Pettinato' al Museo della Grafica (Comune di Pisa, Università di Pisa).

La mostra presenta le tavole originali del libro “Chatwin. Gatto per forza, randagio per scelta” ed è accompagnata da "Tuono Il Magnifico", un'esposizione degli omaggi che gli amici fumettisti hanno realizzato in ricordo di Andrea Paggiaro, in arte Tuono Pettinato, una delle più rilevanti figure del fumetto contemporaneo.

Le mostre si inseriscono nel ricco programma di eventi realizzati in occasione di “Giorni di Tuono”, prima edizione del festival che nasce per ricordare Tuono Pettinato, in programma dal 10 al 12 giugno a Pisa.



A seguire, si svolgerà la tavola rotonda con saluti istituzionali di Lia Remorini (Fondazione Tuono Pettinato), Pierpaolo Magnani (Assessore alla cultura del Comune di Pisa), Chiara Bodei (Presidente del Sistema Museale di Ateneo) e interventi di Simone Romani, Saulle Panizza, Fabio Gadducci, Pietro Galluzzi ed Emanuele Vietina.



La mostra “Chatwin, Randagio per scelta. Un viaggio nell’arte di Tuono Pettinato” sarà visitabile fino al 19 giugno, dal martedì alla domenica, dalle 10:00 alle 19:00.





https://museodellagrafica.sma.unipi.it/2022/06/chatwin-randagio-per-scelta-un-viaggio-nellarte-di-tuono-pettinato/