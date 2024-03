'Che domenica… bestiale!', laboratorio per bambini a San Rossore

Un pomeriggio speciale è in programma domenica 7 Aprile, dalle 15:00 alle 17:00 in località Sterpaia, nel Parco di San Rossore, Pisa.

Un evento alla scoperta dell'affascinante mondo dei nostri amici a quattro zampe nel coinvolgente laboratorio per bambini organizzato dal Centro Cinofilo Dobre Dog: '4 zampe in famiglia. Dalla scelta del cane alla vita di tutti i giorni con lui'.

In programma, in doppia replica, anche lo spettacolo 'Aladino ma non troppo' della Compagnia teatrale Resta di Stucco. Primo spettacolo alle ore 15.00; secondo spettacolo alle ore 16.30. Ingresso a offerta libera.

Per rendere la giornata ancora più speciale, è possibile prenotare il pranzo presso il ristorante. Il menù pensato per l’occasione è consultabile sul sito www.ristorantelasterpaia.it, per deliziare il palato con i sapori autentici della Toscana.