L'Amministrazione Comunale di Santa Croce Sull’Arno, in collaborazione con la compagnia Giallo Mare Minimal Teatro, l’Arci Zona del Cuoio, la Rete Rea.net e il Ccn di Santa Croce sull’Arno, propone per i prossimi mesi estivi una ricca programmazione di teatro, letture, cinema per i più giovani e le loro famiglie, rinnovando l’impegno verso le nuove generazioni.

Si tratta di un programma di eventi tutti dedicati ai bambini che dal 28 giugno al 1 agosto popoleranno gli spazi urbani di Santa Croce sull’Arno e di Staffoli. Spettacoli teatrali all’aperto, proiezioni cinematografiche, letture animate che tra il tardo pomeriggio e la sera si alterneranno tra Piazza Garibaldi, Giardini sull’Arno, Parco della Rimembranza e Giardino della Biblioteca a Staffoli per offrire alle famiglie una scelta sempre più vasta di momenti culturali adatti a tutte le età.

Per il sindaco Giulia Deidda "questo programma rappresenta il frutto di un metodo di lavoro collaborativo che da anni portiamo avanti con molte realta? del nostro territorio con cui lavoriamo fianco a fianco per continuare a proporre un’offerta sempre piu? ampia e diversificata dedicata a bambine e bambini per costruire sempre nuove e stimolanti esperienze culturali per tutta la nostra comunita?". Anche l’assessore Elisa Bertelli tiene a sottolineare come "quest’anno siamo riusciti a dar vita ad un programma estivo dedicato alle piu? piccole e ai piu? piccoli che vede il coinvolgimento di operatori qualificati che porteranno in scena spettacoli originali, frutto di una meticolosa ricerca di settore portata avanti da Giallo Mare Minimal Teatro. Sono inoltre molto soddisfatta che quella con Arci sia ormai un appuntamento annuale ed una collaborazione consolidata per proporre nuove forme aggregative".

Il programma

Per quanto riguarda l’offerta del teatro ragazzi, si comincia mercoledì 28 giugno alle ore 18 con Giulivo Splash Show ai Giardini sull’Arno, un esilarante spettacolo pensato per essere rappresentato proprio nel periodo estivo visto che Giulivo lancia, tira e gioca con l’acqua coinvolgendo il pubblico in una vera e propria guerra di gavettoni.

Mercoledì 5 luglio, alle ore 18, sarà il turno de 'Il sogno di tartaruga' de 0Il Baule Volante0, uno spettacolo in cui i protagonisti sono gli animali rappresentati da pupazzi animati accompagnati da coinvolgenti musiche eseguite dal vivo su ritmi e strumenti africani. Si continua mercoledì 12 luglio, ore 18, sempre ai Giardini sull’Arno, con Et Voilà, spettacolo di giocoleria, magia ed equilibrismo a cura del Circoribalta.

Mercoledì 19 luglio, ore 18, al Parco della Rimembranza di Staffoli, andrà in scena 'Il mio amico è un asino' di Florian Metateatro, uno spettacolo che sottolinea l’importanza del rispetto della natura e della diversità. L’asino Lindo infatti rappresenta la metafora di tutti gli animali che stanno sempre al nostro fianco, una lezione di vita su quello che la natura ci può offrire se solo fossimo capaci di ascoltarla.

Infine, ,ercoledì 26 luglio, ore 18, ancora al Parco della Rimembranza di Staffoli, si conclude il ciclo di spettacoli con 'L’omino dei sogni' di Giallo Mare Minimal Teatro, un coinvolgente spettacolo che mischia lettura, recitazione e disegno per la gioia di tutte e tutti.

Il cartellone del cinema propone invece cinque film. Si comincia nella cornice di piazza Garibaldi dove martedì 4 luglio alle ore 21.30 verrà proiettato 'I Croods 2 - Una nuova era', in cui i protagonisti del primo episodio tornano a vivere una nuova avventura nell’epoca preistorica sempre più pericolosa.

Martedì 11 luglio, ore 21.30, sarà il turno de 'Il piccolo Yeti', un’emozionante pellicola che valorizza la poesia della natura dove il piccolo Yeti cerca di tornare dalla sua famiglia e, per farlo, si farà aiutare da un gruppo di umani con risultati tutti da guardare. Si continua martedì, sempre ore 21.30, ancora in piazza Garibaldi, con 'Aladdin', la versione live action del fortunato cartoon Disney in cui, alla dimensione incantata della favola, si aggiunge una forte dose di azione e adrenalina.

Il ciclo si conclude al Parco della Rimembranza di Staffoli con le ultime due proiezioni: martedì 25 luglio, ore 21.30, 'Il Re Leone', altra trasposizione live action del fortunato cartone Disney che stupirà per l’altissima qualità con cui viene riproposta l’ambientazione selvaggia della savana e martedì 1 agosto, con 'Frozen 2 – Il segreto di Arendelle', il secondo capitolo del fortunato film d'animazione Disney che ha saputo confermare l’enorme successo ottenuto dal primo episodio.

Del programma fanno parte anche due appuntamenti organizzati in collaborazione con Promocultura dal titolo 'Un giardino di storie': letture animate all’aria aperta, una serie di letture di libri previste alle ore 18 di venerdì 14 luglio e venerdì 28 luglio presso il Giardino della Biblioteca di Staffoli. Tutti gli spettacoli e gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito.

Info e prenotazioni: Giallo Mare Minimal Teatro 057181629 biglietteria@giallomare.it; Ufficio cultura del Comune di Santa Croce sull’Arno 0571 389853;

s.bucci@comune.santacroce.pi.it.