'Che ora è?', il ricordo delle stragi di mafia dedicato a Falcone e Borsellino a Terricciola

Andrà in scena Sabato 18 Maggio alle ore 18 al Teatro “Di Vino” a Terricciola (Via Pozzuolo 6), “Che ora è?”, il Corto Teatrale del Teatro di Bo’ dedicato a Giovanni Falcone e a Paolo Borsellino e agli uomini e le donne della loro scorta.



Un Evento di Comunità a pochi giorni dal 22° Anniversario della Strage in cui perse la vita Giovanni Falcone, ma soprattutto per non dimenticarci mai anche di tutte le altre. Dalla vallata di Portella della Ginestra, prima strage di Mafia dell'Italia Repubblicana il 10 Maggio 1947, allo svincolo di Capaci, 23 Maggio 1992, a via d'Amelio, 19 Luglio 1992.



Tutta la Cittadinanza è invitata a partecipare per riflettere su un Corto Teatrale in cui la Parola e il Corpo fanno da protagonisti.



Un "passo a due" silenzioso tra Memoria e Giustizia, che riversa sulla scena le Azioni e le Sensazioni di una dolorosa e paradossale quotidianeità italiana, dove il Tempo è scandito dalle Ingiustizie, dagli Abusi e dalle Stragi che in diretta televisiva annunciano incessantemente la sconfitta di ognuno di noi.

Dove gli echi di ogni Narrazione possibile rimbombano nell'intimo delle nostre case, imprigionandoci nell'attesa di un'Italia che sembra arrivare a momenti, ma che sempre, bussando puntualmente alle nostre porte, si presenta come il suo opposto.



Noi tutti Cittadine e Cittadini, nella speranza della Giustizia, continuiamo a chiederci "Che ora? è?”



Una produzione del Teatro di Bo', con Mattia Pagni, testo e regia di Franco di Corcia Jr.

Nella Stagione "Teatro In" del Teatro "Di Vino" di Terricciola (Pi) in co-progettazione con il Comune di Terricciola.



Ingresso a offerta



Info e prenotazioni

351 594 4009 (anche Whatsapp)



Gallery