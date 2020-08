A Marina di Pisa lo chef Gianluca Giannini

Lo chef pisano Gianluca Giannini torna in pista con una serie di eventi culinari al Pontile 102, presso il Retone degli Ospedalieri in Via Gabriele D’Annunzio a Marina di Pisa.

Il primo evento si terrà Sabato 29 agosto a partire dalle ore 20 dal titolo 'Panino Gourmet'.

Gianluca Giannini insieme a Diego Saviozzi di Pisa Food e Fuel presenteranno panini cotti a bassa temperatura con carni del territorio scelte e selezionate per l’occasione.

Per ulteriori info e prenotazioni scrivere a circolospedalieri@gmail.com oppure chiamare 392.0250397.