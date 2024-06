La chiesa di Santa Maria della Spina e di Santa Chiara

Continuano i tour guidati con l’iniziativa 'RiscopriAmo Pisa', avviata dal Comune di Pisa. Ogni passeggiata, gratuita, potrà avere al massimo 30 partecipanti, residenti nel Comune o in caso di posti liberi nei Comuni facenti parte dell’ambito Terre di Pisa. Le iscrizioni sono da effettuare sul sito https://tuscanyaround.it/pisa/ e termineranno due giorni prima dell'evento entro le ore 12:00. Una volta effettuata l’iscrizione arriverà un messaggio di conferma.

In caso di disdetta, è obbligatorio cancellarsi dall'evento inviando un'email a touristinfo@turismo.pisa.it indicando il nome del tour e la data entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la visita.



Sabato 29 giugno alle ore 18.00 partirà il tour 'Visita della Chiesa di Santa Maria della Spina e di Santa Chiara'.

Punto d'incontro: Piazza Duomo 7 presso Ufficio Turistico del Comune di Pisa.

Ritrovo: 10 minuti prima della partenza del tour.



La Chiesa della Spina originariamente era nata come un oratorio presso il “Ponte Novo”, oggi non più esistente, e chiamata Santa Maria del Ponte Novo. Nel 1333 Benedetto Longhi decise di donare all’oratorio la reliquia che la sua famiglia aveva ricevuto in dono da un mercante: un ramettino, una spina della corona che cinse il capo di Gesù. La reliquia, che fece assumere alla Chiesa il nuovo nome Santa Maria della Spina, è conservata già da tempo nella Chiesa di Santa Chiara perché l’Opera dell’Ospedale era affidataria di entrambe le Chiese. La Chiesa della Spina decorata con statue, timpani, pinnacoli, edicole e cuspidi rappresenta uno degli edifici più noti dell’architettura gotica. Nel corso della visita guidata saranno illustrati anche gli interventi che si sono succeduti nel corso dei secoli e che hanno consentito di mettere la Chiesa in sicurezza, anche se in parte ne hanno alterato l’aspetto originario. La visita si concluderà presso la Madonna dei Vetturini all’inizio di Borgo Stretto e ci consentirà di ripercorrere la storia di questa Madonna col Bambino in trono, già oggetto di adorazione dei Granduchi medicei quando ancora si trovava nella Chiesa della Spina.