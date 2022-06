'Chitarra nel tempo': concerto alla Domus Mazziniana

Sabato 4 giugno, alle ore 17.00, presso la Domus Mazziniana (via Massimo D'Azeglio), si terrà un nuovo concerto organizzato dalle Associazioni degli allievi ed ex allievi della Scuola superiore Sant'Anna per la rassegna 'Pur bella la vita'.

L'appuntamento di questa settimana è intitolato 'Chitarra nel tempo'. Il giovane chitarrista classico Simone Cutuli eseguirà brani di Bach, Tansman, Ponce, Barrios.



La Domus Mazziniana è un luogo particolarmente significativo di Pisa; qui si spense Giuseppe Mazzini, centocinquanta anni fa, e qui, tra i vari cimeli, si conserva una delle tre chitarre che gli appartennero.

Maggiori informazioni sono disponibili all'indirizzo: https://purbellalavita.wordpress.com/2022/03/18/chitarra-nel-tempo/



Nell'occasione sarà possibile visitare il museo della Domus. Vivamente consigliata agli interessati la segnalazione della propria presenza all'indirizzo purbellalavita@gmail.com.