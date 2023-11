Da venerdì 17 a domenica 19 novembre 2023 il cibo degli dei approda nella città della Torre pendente con il nuovo evento targato Confcommercio Pisa.

ChocoPisa è il festival dedicato al cioccolato che avrà come location le prestigiose Logge dei Banchi, dette anche dei Mercanti o del Buontalenti: furono infatti progettate dal grande Architetto fiorentino Bernardo Buontalenti e fatte edificare su richiesta del Granduca Ferdinando I° dei Medici nell’anno 1606.



Un festival di 3 giorni dove poter degustare, acquistare e scoprire il cioccolato artigianale in tutte le sue forme e gusti, che accompagnerà i visitatori in un viaggio sensoriale, tra tradizione ed innovazione.



Una sana merenda con i prodotti regionali: sono infatti sette le regioni rappresentate dai loro produttori che caratterizzeranno le tre giornate dal sapore di cioccolato.



Non mancheranno i torroni, le praline, cremini, cannoli siciliani, bomboloni, cassate e dolci con la pasta di mandorla, ma anche la birra al cioccolato, novità assoluta di questa edizione. A ChocoPisa arriva anche lo show cooking, degusterete il cioccolato abbinato alla birra ed ovviamente ai liquori.



Un mondo per grandi e piccini fatto di cioccolato di qualità con l’obiettivo di promuovere l’abilità dei maestri cioccolatieri di alta qualità, per riscoprirne e promuoverne la tradizione, la cultura ed il valore.





Ingresso libero.