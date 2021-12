Il Natale si accende anche nelle periferie con The Christmas Circus Tower Show

Una serie di iniziative culturali per promuovere solidarietà, socialità e lotta al degrado. E' quanto ha organizzato l’assessorato alla Cultura del Comune di Pisa, in collaborazione con Teatro Nuovo e Lilt-Pisa (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori).

"Si tratta in totale di 4 eventi che mescolano cultura, solidarietà e divertimento - spiega l’assessore alla Cultura, Pierpaolo Magnani - i primi tre appuntamenti, dal 17 al 19 dicembre, sono spettacoli circensi itineranti, rivolti principalmente ai bambini, e si svolgeranno nelle piazze periferiche di Pisa, portando così momenti di svago e divertimento anche nei quartieri periferici della città. Il quarto spettacolo, in collaborazione con la Lilt, si svolgerà invece al Teatro Nuovo il 23 dicembre. Sarà una serata di solidarietà, musica e risate con l’esibizione artisti di punta del panorama teatrale e musicale cittadino".

"Una serie di importanti eventi - dichiara l’assessore al Sociale, Veronica Poli - che mescolano cultura e sociale e che hanno l’obiettivo di rimettere le periferie al centro della città, portando svago anche nei quartieri popolari. E’ un grande piacere per me portare avanti queste iniziative già concordate a suo tempo dall’assessore Magnani con l’assessore Gambaccini".

La prima iniziativa, dal titolo The Christmas Circus Tower Show, è uno spettacolo itinerante che si svolgerà dal 17 al 19 dicembre, dalle 17 alle 19, in tre diverse piazze delle periferia della città: venerdì 17 Largo Bellonzi a Cisanello; sabato 18 Piazzale Donatello al Cep; domenica 19 al parcheggio di via Renato Pagni a a Gagno.

Gli appuntamenti vedranno la partecipazione di Valerio Zelli (cantante, frontman degli ORO, vincitore di Sanremo giovani, 4° posto Sanremo big, doppio disco di platino con 'Vivo per lei'), Stefano Orselli (mimo/comico, vincitore di Italia’s got Talent, ha partecipato ad Aria Fresca and Friend’s ed ospite fisso di diverse trasmissioni Rai/Mediaset), D'Artagnan il mago delle bolle (detentore di tre primati mondiali per la realizzazione del più bello spettacolo con bolle di sapone, finalista a Tu Si Que Vales su Canale 5 e ad Italia’s Got Talent su Sky), Magico Matteo (mago mentalista, finalista a Tu Si Que Vales su Canale 5). A presentare l’appuntamento sarà Andrea Magini (attore, regista e conduttore televisivo).

Sarà inoltre presente nelle piazze Babbo Natale con il suo trono in un'apposita area selfie che raccoglierà le letterine dei bambini (la più bella sarà pubblicata sul sito del Comune) e regalerà loro un piccolo dono. Sarà inoltre allestita un’area per raccogliere i giocattoli donati dal pubblico da destinare alla pediatria oncologica di Pisa.

La seconda iniziativa, dal titolo, Natale con la Lilt, si svolgerà al Teatro Nuovo giovedì 23 dicembre, alle ore 21.30. La serata sarà presentata da Andrea Magini e vedrà esibirsi Francesco Bottai, Antonio Calandrino, i 'Cubi Rossi', Paolo Giommarelli e Serena Rigacci. Durante la serata, ad ingresso gratuito, verrà presentata l'attività della LILT e sarà organizzata una raccolta fondi su base volontaria per sostenere le attività di volontariato dell’associazione. Lo spettacolo sarà preceduto, alle 19.30, da un aperitivo/buffet il cui ricavato sarà anche in questo caso destinato alla Lilt.