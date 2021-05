Una commedia di Andrea Magini con Andrea Magini e Simon Battiato, luci di Attila Horvat.

Testi di Andrea Magini

Musiche di Josh Woodward - Ivan Suardi

Direttrice di produzione Antonella Grassini

Produzione esecutiva associazione associazione libera musica

Ufficio stampa: Mario Bralli



CI SARANNO RISATE SULLA LUNA?

Andrea Magini vi coinvolgerà in una commedia da lui scritta e diretta in un percorso a ritroso nel tempo, dove un anziano comico ormai in pensione e confinato in una casa di riposo ha un sogno che lo perseguita: un ultimo spettacolo di cabaret con i vecchi colleghi tornando alla sua gioventù. E una notte il sogno diventa realtà…

Uno spettacolo fatto di risate a fiumi, musica, illusioni e, un finale inaspettato.



Andrea Magini è un artista poliedrico e estremamente completo, nel Gennaio 2021 è ideatore del festival della comicità Pisa Ridens. Detiene il Guinness World Record per lo spettacolo di cabaret in solitaria più lungo al mondo (41 ore) realizzato al teatro grattacielo di Livorno.

Attore la cui produzione artistica è massiccia e variegata, partendo dal teatro passando dalla scrittura fino ad arrivare alla musica.

Il suo curriculum è costellato di collaborazioni nazionali e internazionali di altissimo livello che lo hanno portato a lavorare con artisti come Giorgio Ariani, Graziano Salvadori, Niki Giustini,HOMO SAPIENS, VINCE TEMPERA, Nico Fidenco, Riccardo Del Turco, Michele Maisano, Giancarlo Bigazzi, Gino Latilla, Alejandro Sanz, Josh Woodvard , Marcello Veneziani e tantissimi altri...

