'Ci si vede in paese – La cena in castello' a Castelfranco di Sotto

Buon cibo, divertimento e tanta musica con i Dj della mitica Discoteca Concorde. L'arrivo dell'estate porta una serata all'insegna dell'allegria, della convivialità e del divertimento nel centro storico di Castelfranco di Sotto per la prima edizione di “Ci si vede in Paese – La Cena in Castello”, organizzata dal Centro Commerciale Naturale di Castelfranco di Sotto e Confcommercio Provincia di Pisa con il patrocinio del Comune di Castelfranco di Sotto e la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest - Terre di Pisa.

Appuntamento mercoledì 26 Giugno a partire dalle 19.30, dove partendo dall'asse di piazza Bertoncini e corso Bertoncini e in tutte le strade del centro storico Castelfranco sarà vestito a festa.

A 'Ci si vede in Paese – La Cena in Castello' sarà possibile cenare all'aperto nel cuore pulsante del paese, proprio dove sorgeva l'antico “Castello Franco” circondato dalle mura che in epoca medievale dette origine all'attuale centro abitato. Qui sarà allestisto lo street food a cura dei commercianti del Centro Commerciale Naturale di Castelfranco, che ospiterà prodotti enogatronomici del territorio.

Un appuntamento che permetterà di vivere il centro in una veste inedita, all''insegna della convivialità e dello stare insieme, animato da trampolieri, giocolieri e mangiafuoco, oltre all'esibizione di zumba della'Associazione sportiva dilettantistica Free Life. Divertimento assicurato per l'intera serata con la musica della mitica Discoteca Concorde, dove i migliori dj set della storica discoteca di Chiesina Uzzanese si esibiranno alla consolle per un viaggio indietro nel tempo ma sempre attuale, con i migliori pezzi a ritmo della musica anni ’80 e ’90.

Ci si vede in Paese – La Cena in Castello è un evento fortemente voluto dal Centro Commerciale Naturale di Castelfranco, una realtà articolata composta da 30 imprenditori, commercianti e professionisti costituitasi proprio con il principale obiettivo di valorizzare il centro storico e rilanciare il tessuto commerciale del paese, in piena sinergia con Confcommercio Provincia di Pisa.