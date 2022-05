'Cicatrici' al Teatro Sant'Andrea a Pisa

E’ in programma al teatro Sant’Andrea di Pisa (Vicolo del Cuore) venerdì 6 maggio, con inizio alle ore 21, lo spettacolo 'Cicatrici', trasposizione scenica del romanzo di John Steinbeck 'La valle dell'Eden', a cura della compagnia S’Arza Teatro di Sassari. Lo spettacolo rientra in un gemellaggio con la compagnia 'Lo zoccolo duro' di Pisa, guidata da Marco Rossi, che a sua volta porterà prossimamente a Sassari un lavoro del suo repertorio teatrale.



'Cicatrici' racconta le ferite della vita e lo sforzo dell’uomo per sopravvivere ad esse ed affrancarsi dai propri errori, nel tentativo di far prevalere l’amore nelle proprie scelte ed avviare un processo di speranza per le generazioni future. La scrittura scenica e la regia del testo si devono a Romano Foddai, che si è avvalso della collaborazione drammaturgica di Renata Molinari. Interpreti saranno Maria Paola Dessì, Stefano Petretto e Francesco Petretto, mentre le luci e la fonica saranno curate da Emilio Foddai. Il biglietto di ingresso (al costo di 8 euro) sarà acquistabile al teatro Sant’Andrea a partire da mezz’ora prima dell’inizio dello spettacolo.