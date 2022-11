A Cascina 'Ciccio il riccio che si trasforma': l'autismo spiegato ai bambini

Venerdì 18 novembre a Cascina si parla di autismo e diversità. La casa editrice Marchetti Editore e il Comune di Cascina organizzano un doppio evento intorno al libro per l’infanzia in CAA (comunicazione aumentativa alternativa) 'Ciccio, il riccio che si trasforma', scritto da Sara Frediani e illustrato da Ilenia Rosati, per parlare a tutti di autismo, diversità e inclusione. Il libro vuole spiegare l’autismo (e stimolare una riflessione sulla diversità in generale) alle bambine e ai bambini ‘tipici’, utilizzando lo strumento principe della CAA: la scrittura in simboli.

'Ciccio, il riccio che si trasforma' è strutturato in due parti: nella prima, dedicata all’infanzia e scritta in simboli, c’è la storia di Ciccio, un riccio autistico, che non risponde alle domande, parla da solo, ha paura dei rumori forti e, a seconda delle emozioni che prova, si trasforma in strani animali, mantenendo sempre degli elementi del riccio. La seconda parte comincia spiegando i presupposti e gli scopi dell’associazione Talenti Autistici, fondata dall’autrice, con sede a San Piero a Grado (Pisa). Prosegue offrendo spunti per giocare con un bambino o una bambina autistici, per prevenire o far fronte alle loro crisi. Passa poi a dare spunti di riflessione attraverso alcune interviste sull’autismo fatte a bambini di 9 anni. Infine, riporta l’esperienza dell’autrice come mamma di un bambino con spettro autistico.

L’appuntamento è per venerdì alle 17 al piano terra della biblioteca Peppino Impastato con un evento dedicato ai bambini in cui l’autrice Sara Frediani racconterà il libro e l’illustratrice Ilenia Rosati proporrà un divertente laboratorio. Alle 18, al primo piano della biblioteca, ci sarà poi la presentazione del libro aperta alla cittadinanza, alle associazioni e agli istituti scolastici. Ai saluti istituzionali seguiranno interventi dell’autrice Sara Frediani e dell’editrice Elena Marchetti.

Sabato 19 alle 18, sempre alla Biblioteca comunale Peppino Impastato, andrà poi in scena 'Cascina Incontra' Paolo Fontanelli e Franco Marmugi per la presentazione del libro 'Tirrenia 1982. Un racconto della Festa'.