Ciclo di conferenze '45' / 1 immagine' alla Domus Mazziniana

Martedì 6 marzo riprendono alla Domus Mazziniana le conferenze del ciclo di “45 minuti / 1 immagine” organizzate dal Comitato pisano del Risorgimento e dell'età delle rivoluzioni, dal Centro interuniversitario di storia culturale e dalla Domus Mazziniana stessa.

Gli incontri si terranno in via d'Azeglio n. 14, secondo il calendario sotto riportato; oltreché in presenza, sarà possibile seguire gli eventi sui canali social (Youtube, Facebook) degli organizzatori.



6 marzo 2024 ore 16:30

Maurizio Zinni (Sapienza Università di Roma)

Nel segno di Scipione. Cinema italiano e Africa dal fascismo alla repubblica



18 marzo 2024 ore 17

Silvia Sebastiani (EHESS)

All'ora del tè con Madame Scimpanzé. Dibattiti illuministi sulle frontiere dell'umano



19 aprile 2024 ore 17

Francesco Buscemi (Rijksuniversiteit Groningen)

Le emozioni dei burocrati. L'età delle rivoluzioni, Balzac e il senso dello Stato



6 maggio 2024 ore 17



Il ritorno della bellezza? La restituzione delle opere d'arte in Italia dopo il 1945