Inizia domani, venerdì 26 alle 17, il ciclo di incontri 'Fare Rete in Rete', una iniziativa del gruppo Terziario Donna Confcommercio Pisa e Terziario Donna Confcommercio Livorno, con il patrocinio del Terziario Donna Confcommercio Toscana, che si pone l’obiettivo di approfondire le competenze delle imprenditrici in un'ottica di ripresa dopo la pandemia.

'Il Brand, identità aziendale e marketing' è il titolo del primo incontro, a cui parteciperanno come relatrici prestigiosi ospiti dell'imprenditoria nazionale e internazionale. Mariacristina Gribaudi, Ceo della multinazionale Keyline S.p.a., e Maria Gloria Giani, presidente e CEO della Piladi Giani S.r.l., Impresa Storica d'Italia, affronteranno il tema del brand come identità e sviluppo. Mirko Papi, responsabile marketing e sviluppo di Centro Impresa Online illustrerà invece gli aspetti tecnici delle opportunità legate al marchio, comprese quelle fiscali. Da New York sarà collegata la giornalista e founder di StrategicA Comunicazione Francesca di Matteo, che oltre a raccontare la sua avventura imprenditoriale oltreoceano, aggiornerà sull'importanza dei marchi italiani negli Stati Uniti.

A moderare gli interventi sarà la psicoterapeuta, blogger e scrittrice Serena Ricciardulli.

Accesso libero sulla pagina Facebook.com/ ConfcommercioPisa.