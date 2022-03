Ciclo di incontri per l'educazione all'ascolto dei bambini alla biblioteca Gronchi 

Un ciclo di incontri, a cura di Cristina Menozzi e Silvia Rubes, rivolti a bimbe e bimbi da 0 a 6 anni e ai loro genitori per giocare con le belle parole e coi suoni che incantano, per imparare a progettare e a realizzare insieme al papà ricordi da sfogliare in futuro, per educare al piacere di ascoltare storie in rima, musica dal vivo e canzoni. Si svolgeranno tutti alla biblioteca Gronchi di viale Rinaldo Piaggio a Pontedera con il via previsto nel prossimo fine settimana.

Questo il programma: 'Concerto Morbido' (venerdì 4 e 18 marzo e il primo aprile, sempre alle 17), con storie in rima, musica e canzoni per bambini da 0 a 3 anni, 'Telemaco' (sabato 5 e 19 marzo, 2 aprile sempre alle ore 10) per bimbi da 3 a 6 anni con i loro papà, infine 'M'Incanto' (sabato 5 e 19 marzo e il 2 aprile, sempre alle 16.30) con appuntamento per tutti i bimbi da 0 a 6 anni, con parole e suoni.

Il progetto sostiene la genitorialità per l’educazione all’ascolto, si svolge nell’ambito di Pez - Progetti Educativi Zonali ed è realizzato da Unione dei Comuni, Cred Valdera, con il contributo del Sistema integrato regionale per il diritto all’apprendimento e Regione Toscana, in collaborazione con Biblioteca Comunale Gronchi.

Gli incontri sono riservati a un numero di 10 bambini e un solo accompagnatore per bambino. La prenotazione è necessaria: Biblioteca dei Ragazzi 0587299518 o con mail bibliotecaragazzi@ comune.pontedera.pi.it.