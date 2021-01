Al via il ciclo di incontri 'Pillole di nutraceutica', cinque appuntamenti online con i ricercatori dell’Università di Pisa sul valore salutistico degli alimenti, per vivere meglio e far bene anche all’ambiente. Si inizia il 21 gennaio dalle 15 alle 16.30 con un incontro sulle proprietà nutraceutiche, cioè nutritive e terapeutiche, dell'olio extravergine di oliva, dell'acqua, ma anche di ortaggi e zafferano. Moderati dal professor Federico Da Settimo, ne parleranno i professori Marco Macchia, Vincenzo Calderone e la professoressa Carlotta Granchi del Dipartimento di Farmacia e il dottor Diego Moriconi del Dipartimento di Patologia Chirurgica, Medica, Molecolare e dell’Area Critica. Per partecipare basta collegarsi al link di YouTube o alla pagina facebook di Media Eventi unipi.

Il ciclo 'Pillole di nutraceutica' è organizzato dal Centro Interdipartimentale di Ricerca Nutraceutica e Alimentazione per la Salute Nutrafood dell'Università di Pisa e rientra nelle piano di sostenibilità di Ateneo trattando appunto temi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell'ONU.

I prossimi appuntamenti sono 'Dalla scienza alla tavola: Pane, olio e formaggio' il 26 febbraio, 'Scarti vegetali da rifiuto a risorsa per la salute dell’uomo e degli animali' il 19 marzo, 'Potenzialità di Nutraceutici nel trattamento di Patologie' il 16 aprile e 'Humanimal: produzioni per una dieta sana' il 14 maggio.