Ciclo-viaggio nella Pisa sotterranea

Nel quadro degli eventi della Settimana europea della mobilità 2023, Fiab Pisa e Seconda cronaca organizzano il 'Cicloviaggio nella Pisa sotterranea. - In bici tra i sotterranei cittadini' raccontati nell'ultimo libro di Seconda Cronaca e guidati da uno degli autori. Si tratta di una gita in bicicletta nei quartieri di Pisa, che si svolgerà sabato 23 settembre lungo un percorso di 12 km che partirà da Piazza dei Cavalieri alle 16 e terminerà in Logge dei Banchi dopo circa due ore e mezzo. Il percorso congiunge sette luoghi raccontati nel libro di Sandro Noto 'Viaggio nella Pisa sotterranea'. A ogni tappa si sosterà per ascoltare le spiegazioni dell'autore. La gita è riservata ai soci FIAB.

Per info: Mariano, mariano@fiabpisa.it.