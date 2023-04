Cicloescursione paesaggistica in mountain bike nel comune di Crespina Lorenzana

Per scoprire sentieri meno frequentati e poco conosciuti.

L’uscita è riservata a ciclisti con esperienza di cicloescursionismo ed è richiesto un buon allenamento e una buona tecnica di guida. Prenotazione necessaria.



Le valli e le colline, i boschi e i fiori, le chiese e le ville.



Una escursione nel territorio di Crespina e Lorenzana è un viaggio di scoperta alla conoscenza della storia, dell’architettura e della natura tipica dei dolci paesaggi di questa parte della Toscana.

Senza fretta, lasciandoci catturare dalle atmosfere e dalla bellezza dei paesaggi.



Il tracciato è impegnativo, ma non difficile. Bisogna però avere un po’ di esperienza in cicloescursionismo ed essere ben allenati, specialmente se non dotati di una E-bike (MTB assistita).



Sono previste alcune soste:

-Complesso di Belvedere

-Tenuta di Torre a Cenaia

-Az. agricola Poggio Shanti

-Agriturismo L’Isola



Domenica 7 maggio

Ritrovo: ore 8:30 a Crespina, piazzale della chiesa nuova

Partenza: ore 9:00

Lunghezza: circa 40. km

Dislivello positivo 450 m

Durata circa 4 ore



Percorso ad anello:

Crespina chiesa nuova, Belvedere, le Macchie, Vicchio, Campolungo, via Borra, via Collicchio, Tremoleto, Roncione, Montalto, Stradiola, Ceppaiano, la Tana, Cenaia Vecchia, le Lame, Torce e Malvento, Aiale, il Leccio, la Montanina, Mazzagamboli, Campo Lungo, podere le Capanne, le Fontacce, piazzale chiesa nuova.



Guide specializzate:

-apripista

-chiudipista



Numero massimo di partecipanti:

20





REGOLE DI BASE:

Casco protettivo obbligatorio

Biciclette in buono stato funzionale, idonee per tracciati misti con gomme non lisce

Abbigliamento ciclismo stagionale e k-way

Kit foratura con camera d’aria di scorta

Borraccia con acqua



Durante l’ escursione saranno presenti un APRIPISTA e un CHIUDIPISTA;

chi supera l’APRIPISTA si assume la propria responsabilità su tutto ciò che accade.



Le foto scattate in occasione dell’escursione potranno essere utilizzate da Odeporica ETS per attività promozionale o altri scopi attinenti l’attività dell’associazione.