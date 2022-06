Ciclostaffetta Ciclopista dell'Arno

Viaggio in bici lungo la Ciclopista dell'Arno, percorso ricco di storia, natura e cultura, promosso da Fiab Toscana. La prima ciclostaffetta di questo genere risale al 2008: il 25 giugno sono previsti due gruppi Fiab, con partenze da Pisa e dal Casentino, con incontro a Firenze.

Sabato 25 giugno tratto Pisa-Empoli (km. 52): ritrovo a Pisa, Piazza Vittorio Emanuele, h. 8.45, partenza h. 9. Pausa pranzo presso Circolo Arci Il Botteghino di La Rotta (Pontedera). Arrivo ad Empoli nel tardo pomeriggio, sistemazione e cena conviviale.

Domenica 26 giugno tratto Empoli - Firenze (km. 40): ritrovo alla stazione ferroviaria di Empoli h. 8.45, partenza h. 9. A Firenze, con il gruppo partito dal Casentino, incontro con le autorità regionali e giro panoramico sulla rete ciclabile della città. Rientro in treno in autonomia.

Modalità di partecipazione: la partecipazione è riservata ai soci Fiab, ma sarà possibile iscriversi o rinnovare l’adesione a Fiab prima della partenza.

Caratteristiche del percorso: circa 90 km, pianeggiante tranne un breve tratto, prevalentemente su pista ciclabile protetta o strada a basso traffico. Sabato sera è possibile rientrare in treno o pernottare ad Empoli, prenotando via mail a giacomo@fiabpisa.it; posti in albergo limitati. Comunicare la partecipazione entro il 23 giugno 2022 con mail a: giacomo@fiabpisa.it Info sul sito www.fiabpisa.it oppure Giacomo via mail o tel. 3475217577 h. 17-20.