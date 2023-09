Cihat Aşkin e Sinan Erşahin al Museo della Grafica per l’associazione Fanny Mendelssohn

Per il secondo appuntamento della Stagione, 'Muse Contemporanee e Note d’Arte' si sposta a Pisa, al Museo della Grafica. La manifestazione, realizzata grazie al fondamentale contributo di Fondazione Pisa e Unicoop Firenze, con il patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Pisa e Comuni di Pisa e San Giuliano Terme, presenta per venerdì 22 settembre (ore 21), un concerto imperdibile, che vede protagonisti due artisti di sicuro spicco nel panorama internazionale.

Cihat A?kin al violino e Sinan Er?ahin alla chitarra presenteranno al pubblico un programma vario ed interessante che, spaziando dal Settecento al Novecento, esalterà le caratteristiche degli esecutori e dei loro strumenti in un appassionante 'Dialogo di corde'.



Cihat A?k?n, ha tenuto numerosi concerti e partecipato a festival in quattro continenti e 51 paesi, condividendo le opere dell’arte turca e universale con il pubblico mondiale, insieme ai principali artisti del mondo.Collaborando con maestri come Ayhan Turan, Rodney Friend, Yfrah Neaman, Igor Oistrakh e Ruggiero Ricci, A?k?n è stato riconosciuto come un virtuoso internazionale del violino grazie ai concerti che ha tenuto fin dall’età di 11 anni. Ha completato i suoi studi presso il Conservatorio di Stato della Musica Turca dell’Università Tecnica di Istanbul (?TÜ), il Royal College of Music e la City University, conseguendo un Master e un Dottorato. A?k?n ha ricevuto numerosi premi nazionali e internazionali, tra cui il Premio Foyer des Artistes a Roma, la Medaglia d’Oro del Kennedy Center, l’Onorificenza di Buenos Aires e il Premio Onorario dell’IKSV (Istanbul Foundation for Culture and Arts), nonché la Medaglia d’Oro del SCA (Symphonic and Concertante Association). È il fondatore del Centro di Ricerca Avanzata della Musica (MIAM) dell’?TÜ, del Cihat A?k?n e dei Suoi Piccoli Amici (CAKA), dell’A?k?n Ensemble e dell’Orchestra da Camera di Istanbul. Attivo anche come compositore, ha fatto parte della giuria di numerosi concorsi nazionali e internazionali e ha registrato molti CD con etichette discografiche come Kalan Müzik, Warner Classics, Meridien, CPO, Marco Polo e Naxos.



Sinan Er?ahin ha studiato presso il Conservatorio di Stato di Ankara, Dipartimento di Chitarra, come studente di Ahmet Kanneci. Ha partecipato a master class con i più importanti chitarristi e compositori contemporanei come Jorge Cardoso, Juan Falu, Ricardo Moyano, Miguel Angel Cherubito (Argentina), Carlo Domeniconi (Italia), Francisco Ortiz (Francia), Victor Monge “Serranito”, Marco Socias (Spagna) e Hiroki Terashima (Giappone).. Dopo aver concluso i suoi studi di successo a Praga, ha iniziato il suo master presso l’Istanbul Technical University, Center for Advanced Studies in Music (MIAM) e il Mimar Sinan Fine Arts University, Conservatorio di Stato, con Soner Egesel. Si è laureato presso il Mimar Sinan Fine Arts University, Conservatorio di Stato, con il titolo di qualifica in arte. Come chitarrista che ha tenuto molti concerti solistici e da camera nelle importanti sale da concerto e festival in Turchia e all’estero, ha suonato anche con l’Orchestra Sinfonica dello Stato di Izmir, l’Orchestra Filarmonica di Istanbul, l’Orchestra Sinfonica dello Stato di Antalya, l’Orchestra Sinfonica dello Stato di Bursa, l’Orchestra Sinfonica di Eskisehir e l’Orchestra Sinfonica del CRR come chitarrista solista. È docente presso il Mimar Sinan Fine Arts University, Conservatorio di Stato di Istanbul.

In occasione del concerto , a partire dalle ore 20, sarà possibile effettuare una visita guidata della mostra “Fashion Sport Tourism” allestita nel locali del Museo della Grafica. Come di consueto seguirà un brindisi con gli artisti.

Un grazie anche a Mercatopoli ,a EDI Progetti e a Confartigianato Imprese Pisa che con il loro contributo sostengono l’Associazione.



I biglietti sono disponibili su Evenbrite;

per tutti i dettagli sul programma e per informazioni :



Associazione Musicale Fanny Mendelssohn

cell. +39 347 6371189 +39 347 8509620



www.fannymendelssohn.eu