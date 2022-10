Al Cineclub Arsenale la rassegna 'Dark ladies - La Femme Fatale dal cinema muto ai giorni nostri'

Freddezza, crudeltà, indifferenza, sensualità, superbia, e capacità di fingersi altre da sé, immobili nella postura codificata della posa. Sono questi i tratti della dark lady, o femme fatale, una figura che nei modi recitativi e nelle forme narrative e visive del divismo cinematografico ricorre sin dalle origini della settima arte.

Dal 27 ottobre al 2 dicembre il Cineclub Arsenale di Pisa presenta 'Dark ladies - La Femme Fatale dal cinema muto ai giorni nostri', una rassegna cinematografica ad ingresso gratuito, realizzata con il sostegno della Direzione generale Cinema e audiovisivo - Ministero della Cultura e con il patrocinio del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa, che indagherà la figura della 'femme fatale' nel cinema, attraverso proiezioni, incontri e convegni.

I sei film in programma andranno a coprire un arco temporale di 100 anni di storia del cinema e saranno Il fuoco di Giovanni Pastrone (1916), che sarà sonorizzato dal vivo al pianoforte da Caterina Pagnini e Marta Poggesi, La fiamma del peccato di Billy Wilder (1944), La sposa in nero di François Truffaut (1968), Basic Instinct di Paul Verhoeven (1992), Mulholland Drive di David Lynch (2001) e Venere in pelliccia di Roman Pola?ski (2013).

Tre gli incontri con ospiti pensati per approfondire la figura della femme fatale attraverso vari media, linguaggi e forme d’arte, che saranno trasmessi in diretta sui canali social del Cineclub Arsenale e del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’UniPi: uno con l'attrice Barbara Chichiarelli per indagare la Serialità televisiva a partire dalla sua 'Livia Adami' nella serie tv 'Suburra', un focus sulla storia del fumetto con la giornalista e sceneggiatrice Virginia Tonfoni, e un evento dedicato alla sperimentazione nelle arti visive con la Prof.ssa Cristina Jandelli, Prof.ssa ordinaria presso l’Università degli Studi di Firenze.

In chiusura del progetto, l’1 e 2 dicembre il Cineclub Arsenale collaborerà con l'Università di Pisa alla realizzazione del Convegno internazionale di studi 'Le tenebrose. Figure di femme fatale nel cinema e nei media europei fra mito e contemporaneità', che si svolgerà presso il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, e che sarà curato da Chiara Tognolotti (Università di Pisa) e Cristina Jandelli (Università di Firenze), con il patrocinio della Consulta Universitaria del Cinema e di Airsc - Associazione italiana per le ricerche di storia del cinema, e la collaborazione con il network FAScinA - Forum delle studiose di cinema e audiovisivi.

Il programma

Giovedì 27 ottobre ore 19

Proiezione di 'La fiamma del peccato' di Billy Wilder (1944) – Introduce Chiara Tognolotti (Università di Pisa)

Giovedì 3 novembre ore 20.30

La Dark-lady nella serialità televisiva - Incontro con l’attrice Barbara Chichiarelli, in collegamento con la sala a seguire proiezione di 'La sposa in nero' di François Truffaut (1968)

Mercoledì 9 novembre ore 20.30

Proiezione di 'Basic Instinct' di Paul Verhoeven (1992)

Mercoledì 16 novembre ore 20.30

Le arti visive generano incubi - Incontro con la Prof.ssa Cristina Jandelli (Università di Firenze), in collegamento con la sala a seguire proiezione di 'Mulholland Drive' di David Lynch (2001)

Mercoledì 23 novembre ore 20.30

Femme fatale: la risposta del fumetto contemporaneo - Incontro con la giornalista Virginia Tonfoni a seguire proiezione di 'Venere in pelliccia' di Roman Pola?ski (2013)

Giovedì 1 dicembre ore 20.30

Proiezione di 'Il fuoco' di Giovanni Pastrone (1916). Sonorizzazione dal vivo al pianoforte di Caterina Pagnini e Marta Poggesi.