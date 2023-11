Cineclub Arsenale, proiezione del documentario 'Stonebreakers' e incontro con il regista Valerio Ciriaci

Prezzo non disponibile

Proseguono gli appuntamenti con Regista in sala, gli incontri e confronti tra i film-maker e il pubblico del Cineclub. È in programma per mercoledì 15 novembre, alle 20.30, la proiezione del documentario 'Stonebreakers', che sarà presentato dal regista Valerio Ciriaci e da Arnaldo Testi, docente dell'Università di Pisa e autore del volume 'I fastidi della storia. Quale America raccontano i monumenti' (Il Mulino).

'Stonebreakers' racconta cosa accadde negli Stati Uniti nel 2020, quando durante la rivolta Black Lives Matter a seguito dell'omicidio di George Floyd e le elezioni presidenziali, ha inizio una vera e propria battaglia sui monumenti storici. Un conflitto culturale che travolge statue di Cristoforo Colombo, confederati e padri fondatori, e mette in discussione la relazione tra memoria storica e lotta politica in un paese ricco di contraddizioni. Attraverso un racconto toccante e realistico, 'Stonebreakers' esplora un panorama memoriale in trasformazione e racconta un'America chiamata fare i conti con il proprio passato.