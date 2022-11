'CineColors' a Cascina contro le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere

na mini rassegna cinematografica di 3 appuntamenti, preceduti da una festa di apertura. Sarà Cascina ad ospitare 'CineColors', un progetto realizzato dall’Associazione Nazionale Famiglie Arcobaleno con il sostegno del Comune di Cascina, che aderisce a Ready, la Rete italiana delle Regioni, Province Autonome ed enti locali impegnati per prevenire, contrastare e superare le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere.

Il calendario delle iniziative si aprirà martedì 8 novembre alle 17.30 in Biblioteca Comunale (Viale Comaschi 67), con l’evento live 'Canzoni di Carta', reading-concerto nato da un’idea del performer Stefano Colli in collaborazione con la cantautrice Chiara Todeschi. L’evento coniuga linguaggio letterario e musicale per riflettere su temi ed interrogativi profondamente ancorati alla modernità. Attraverso sette quadri concettuali, tra parole e musica, gli artisti in scena daranno voce a sette diverse storie di vita, sette identità che si raccontano toccando le seguenti tematiche: disforia di genere, immigrazione, famiglia, body shaming, maternità, adozione e affidamento. Al pomeriggio di apertura parteciperanno l’assessora regionale alle pari opportunità Alessandra Nardini, il sindaco Michelangelo Betti, l’assessora alle pari opportunità del Comune di Cascina Giulia Guainai e i referenti delle associazioni coinvolte.

"Per il secondo anno, in collaborazione con Famiglie Arcobaleno, proponiamo un ricco e colorato calendario di appuntamenti aperti alla cittadinanza - sottolinea l’assessora Giulia Guainai - un doveroso ringraziamento va alla Regione Toscana che, destinando risorse agli enti locali aderenti alla rete Ready, incentiva preziose progettualità e nuove collaborazioni come vediamo quest’anno a Cascina. Siamo infatti riusciti a coinvolgere diverse realtà oltre i confini comunali".

Il programma proseguirà il 22 e 29 novembre e il 6 dicembre, con la proiezione dei tre film 'Tomboy' di Céline Sciamma, 'Love Simone' di Greg Berlanti e 'Pride' di Matthew Warchus. "Il cinema rappresenta un potente mezzo di espressione e condivisione collettiva, in grado di favorire l’integrazione sociale e la consapevolezza - aggiunge Annastella Giannelli, referente del progetto - abbiamo selezionato tre film che ripercorrono simbolicamente tre tappe fondamentali della vita legate alla consapevolezza della propria identità e che ci accompagneranno a riflettere su identità di genere, coming out e impegno per i diritti. La lettura, la musica, il cinema possono aiutarci a raccontare la realtà e ad avvicinare un pubblico eterogeneo. Invitiamo l’intera cittadinanza a partecipare, l’ingresso è gratuito: attraverso il dialogo e l’approfondimento tematico possiamo vincere le paure, contrastare i pregiudizi e costruire le basi solide di una cultura del rispetto".

Aderiscono e collaborano alla realizzazione del progetto la Consulta per le Pari Opportunità di Cascina, Arci Valdarno inferiore e Associazione Pomo di Venere, giovane realtà di Montopoli in Val d'Arno impegnata nel fare divulgazione sul tema dei diritti LGBT+.