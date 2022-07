L'estate su grande schermo con il cinema all'aperto nel Parco delle Concette

Le luci del cinema sono pronte ad illuminare le serate estive nel centro di Pisa. A partire da martedì 26 luglio fino a settembre, il Parco delle Concette (Via delle Concette, ingresso da Piazza San Silvestro) ospiterà una ricca programmazione cinematografica, a cura del Cineclub Arsenale, che saprà soddisfare ogni genere di spettatore.

Tutte le sere a partire dalle 21.30, su uno schermo gigante da 16 metri con proiezioni in 4K, si alterneranno i grandi successi della stagione, come 'Top Gun: Maverick', 'Elvis' ed 'House of Gucci', il cinema d'animazione per i più piccoli come 'Sing 2' e 'Lightyear – La vera storia di Buzz', i film italiani come 'Corro da te' ed 'Ennio' e tanto altro ancora.

Tra le novità quattro anteprime di film in uscita nella prossima stagione, dalle commedie 'Brian e Charles' e 'Tuesday Club - Il talismano della felicità' al thriller 'L'ombra sulla verità' e il polar 'La notte del 12'.

Il programma ospiterà anche delle serate ad ingresso gratuito, quattro dedicate a 'Il Giardino del video - Rassegna di immagini e di musica dal vivo', un progetto realizzato dall'Associazione Culturale Ondavideo, e una per 'Cinemadamare 2022'.

Maggiori informazioni sui film e biglietti in prevendita su www.arsenalecinema.com.